Zwei Raubversuche in Klagenfurt"Pink-Panther"-Bandenmitglieder stehen vor Gericht

Die drei Männer überfielen Juweliere in Linz und Amstetten, in Klagenfurt scheiterten sie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

In Linz stehen kommenden Mittwoch drei mutmaßliche Mitglieder der serbischen "Pink-Panther"-Bande wegen Juwelier-Überfällen in der oö. Landeshauptstadt und in Amstetten sowie wegen zwei Versuchen in Klagenfurt vor Gericht. Sie hatte es vor allem auf Luxus-Uhren abgesehen. Ihre Beute machte knapp eine Million Euro aus. Ein vierter Komplize erhielt schon Anfang des Jahres zehn Jahre Haft.