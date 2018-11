21-jähriger Österreicher wurde in Tirols Landeshauptstadt getötet - die Hintergründe sind noch völlig unklar. Zwei zunächst tatverdächtige Afghanen wurden wieder freigelassen.

© APA/WWW.ZEITUNGSFOTO.AT

Wie der ORF berichtet, kam es mitten in Innsbrucks Innenstadt im Bereich der Kreuzung Museumstraße/Ing. Etzelstraß zu einer tödlichen Gewalttat - ein junger Einheimischer starb dabei.

Der 21-Jährige wurde ohne ersichtlichen Grund mit einem Messer attackiert und im Halsbereich getroffen. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung sofort in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, verstarb dort aber wenig später an seinen schweren Verletzungen. Der Täter flüchtete unmittelbar nach dem Angriff zu Fuß in Richtung Norden, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Der Verdacht gegen zwei Afghanen, die auf Basis von Zeugenbeschreibungen vorläufig festgenommen worden waren, hat sich indes nicht erhärtet. "Die beiden sind wieder auf freiem Fuß", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Fahndung nach dem Täter blieb somit auch gegen Sonntagmittag weiterhin ohne Erfolg.

Vorerst gab es noch keine weiteren Erkenntnisse zum Hintergrund der Tat. "Zeugen des Vorfalls werden noch befragt", meinte die Sprecherin. Auch Videos sollen ausgewertet werden.