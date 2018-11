Facebook

Bei einer Treibjagd in der Gemeinde Esternberg im Bezirk Schärding ist am Samstag gegen 10.30 Uhr ein 75-jähriger Oberösterreicher verletzt worden. Der Mann, der an der Treibjagd teilgenommen hatte, dürfte laut Angaben der Polizei von Querschlägern getroffen worden sein, nachdem ein 60-jähriger Deutscher mit einer Schrotflinte auf einen Feldhasen geschossen hatte.

Der Oberösterreicher war etwa 14 Meter vom Hasen entfernt , befand sich aber nicht in der Schussrichtung. Der Jäger, der von mehreren Schrotkörnern getroffen worden war, wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schärding gebracht.