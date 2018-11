Unfall passierte am Lerchenfelder Gürtel in Wien.

Ein schwer alkoholisierter Fußgänger ist am späten Freitagabend am Lerchenfelder Gürtel in Wien in ein Auto gelaufen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hätte der 48-Jährige an einer Ampel warten müssen. Bei ihm wurden 2,6 Promille festgestellt.

Der Mann wurde mit Verletzungen im Bauchbereich, deren Ausmaß ungeklärt blieb, in ein Spital gebracht. Der 48-Jährige hat sich laut Polizei nämlich aus dem Krankenhaus davongemacht, noch ehe er behandelt wurde.