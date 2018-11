In Fahrtrichtung Graz 215 km/h auf der A2: Niederösterreicher angezeigt

In Fahrtrichtung Graz

Ein 30-jähriger Pkw-Lenker ist gestern, Mittwoch, Vormittag auf der Südautobahn (A2) bei Breitenau (Bezirk Neunkirchen) mit 215 statt der erlaubten 130 km/h in Fahrtrichtung Graz gerast und dabei geblitzt worden. Der Autofahrer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich zu Allerheiligen in einer Aussendung mit.