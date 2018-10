Laut Berichten hätte jene 20-Jährige, die am Samstag in Salzburg getötet wurde, im November in einem Drogenprozess aussagen sollen.

Zell am See

© APA

Eine 20-jährige Pinzgauerin ist, wie berichtet, am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in Zell am See mehrmals angeschossen worden und noch an Ort und Stelle verstorben. Die Cobra, das Landeskriminalamt und Polizeihundeführer fahnden noch immer nach dem flüchtigen Täter.

Laut einem Bericht in der "Kronen Zeitung" sollte die 20-jährige Verkäuferin als Kronzeugin in einem Drogenprozess, der im November stattfinden sollte, aussagen. Die Frau soll früher selbst im Drogenmilieu verkehrt haben, heißt es weiter.

Frau starb vor Ort

Am Samstag war ein Großaufgebot der Polizei am Tatort - einem Stiegenhaus in einem Mehrparteienhaus in Zell am See - aufgelaufen. Dennoch verlief eine sofortige Fahndung ohne Erfolg. Die junge Frau erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.

Am heutigen Montag wird die Leiche der Frau - sie wurde erschossen - obduziert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

