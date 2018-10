Tulln Nach tödlichem Hundebiss: Kontrollen verstärkt

In Tulln wurden die Kontrollen auf Grünflächen der Stadt sowie an der Donaulände verstärkt.

© DoraZett - Fotolia

Nach der Rottweile-Attacke in Wien und dem folgenreichen Hundebiss gegen eine Zweijährige in Perchtoldsdorf, reagierte man in Tulln mit verstärkten Kontrollen. Die Polizeistreifen achten darauf, dass das Hundehaltegesetz eingehalten werden. Im Gemeindegebiet müssen Hunde angeleint sind. Gewisse Hunde müssen zusätzlich auch einen Beißkorb tragen, meldete die Stadt in einer Aussendung.

Übrigens: In Tull gibt es ein eigens engagiertes Unternehmen, das kontrolliert, ob der Hundekot auch richtig entfernt wird.