Angeklagter: 14 Jahre für Mord an Ehefrau

Wegen Mordes musste sich ein 55-Jähriger am Montag in Korneuburg vor einem Schwurgericht verantworten. 14 Jahre Haft. Nicht rechtskräftig.

© Hoffmann

Weil er seine Ehefrau mit mehr als 50 Messerstichen getötet haben soll, ist ein 55-Jähriger am Montag in Korneuburg wegen Mordes vor Gericht gestanden. Der Angeklagte war in der Geschworenenverhandlung geständig. Verteidigerin Astrid Wagner sprach von einem "Affektdurchbruch" ihres Mandanten. Zu klären war die Frage, ob Mord oder Totschlag vorlag. Am späten Nachmittag entschied dann das Gericht: 14 Jahre Haft.

Der Anklage zufolge hatte es in den 29 Ehejahren nach anfänglicher Harmonie immer wieder heftige verbale Auseinandersetzungen gegeben. 2008 war die Frau für einige Wochen zu ihren Eltern gezogen und hatte eine Scheidung in Erwägung gezogen. In den Jahren darauf soll sich das Verhältnis der Eheleute gebessert haben, bis wieder Streitigkeiten aufflammten und sich die 49-Jährige erneut für eine Scheidung aussprach.

Vor Trennung

Bei einem Frühstück am 29. März in der Küche des gemeinsamen Hauses soll das Ehepaar über die bevorstehende Trennung und vor allem die Aufteilung des Vermögens in Streit geraten sein. Der Beschuldigte soll ein Küchenmesser mit einer rund 15 Zentimeter langen Klinge aus einer Schublade genommen und auf seine Frau eingestochen haben - insgesamt mehr als 50 Mal, davon 31 Mal im Bereich des Brustkorbes.

Anfangs soll die 49-Jährige noch versucht haben, den Angriff abzuwehren, aber nach wenigen Stichen zu Boden gegangen sein. Der 55-Jährige soll laut Staatsanwältin weiter "unzählige Male" auf das am Boden liegende Opfer eingestochen haben. Dann soll er das Messer gewaschen, neben der Spüle hingelegt und bemerkt haben, dass er sich selbst an der Hand verletzt hatte. Der Weinbauer verständigte die Rettung, stellte sich der Polizei und gestand die Tat.

Verteidigerin Astrid Wagner verwies auf das umfassende Geständnis ihres Mandanten. Der Angeklagte sei "entsetzt" über die Tat, er habe im Affekt gehandelt. Zu beurteilen sei, ob die heftige Gemütsbewegung allgemein begreiflich war. Die Ehe sei "alles andere als glücklich" gewesen, auch wenn es der 55-Jährige "nicht wahrhaben wollte", sagte die Rechtsanwältin.

Der Gutachter habe den Angeklagten als "sehr nachgiebig, passiv" beschrieben, er sei "einer, der Konflikten aus dem Weg geht". Der Beschuldigte sei "das genaueste Gegenteil eines aggressiven Menschen". Die Täterpersönlichkeit und das soziale Umfeld seien zu berücksichtigen. Das Opfer habe ein außereheliches Verhältnis gehabt, sagte Wagner. Die Frau habe ans Geld gedacht, "sie wollte ihn ausnehmen". "Ich habe selten einen Fall erlebt, wo dieser Widerspruch zwischen der Persönlichkeit des Täters und der Tat so eklatant war", betonte Wagner.

Angeklagter: "Es waren so viele Stiche"

Der Beschuldigte hat im Mordprozess in Korneuburg geschildert, am 29. März mit einem Küchenmesser von oben auf seine Frau eingestochen zu haben. Laut Anklage hatte er auch noch weitergemacht, als das Opfer am Boden lag. Dann hatte er die Rettung gerufen: "Sie sollen bitte schnell kommen, ich habe meine Frau getötet". "Es waren so viele Stiche", sagte der 55-Jährige am Montag.

Der Angeklagte berichtete von Eheproblemen. Vor zehn Jahren habe sich seine Frau bereits einmal für eine Scheidung ausgesprochen, "aber ich wollte sie wieder zurückhaben". Gleichzeitig meinte er: "Sie war rechthaberisch und wollte immer das letzte Wort haben." Man habe oft über Kleinigkeiten gestritten, "ich wollte immer Harmonie haben, damit in der Ehe keine Streitigkeiten sind". Das Paar hatte sich 1987 kennengelernt, 1989 geheiratet und in den Jahren darauf zwei Kinder bekommen, die mittlerweile erwachsen sind. Die Frau hatte im Weinbaubetrieb mitgeholfen und als Teilzeitkraft in einer Notariatskanzlei gearbeitet.

"Ich bekomme ja eh alles "

Wenige Tage vor der Tat habe ihm seine Frau gesagt, dass sie sich scheiden lassen wolle, "und dieses Mal will sie es durchziehen", berichtete der Angeklagte. Seine Bitte, es doch noch einmal zu versuchen, habe sie abgeschlagen.

Auf seinen Vorschlag beim Frühstück am 29. März, das Vermögen je zur Hälfte aufzuteilen, "hat sie gesagt: 'Wir brauchen nicht teilen, denn ich bekomme eh alles'", schilderte der Angeklagte. "Dann hat sie zynisch gesagt: 'Danke an deine Eltern, dass sie im Übergabevertrag keine Scheidungsklausel berücksichtigt haben. Ich bekomme ja eh alles.'" Weiters habe sie angekündigt, nicht mehr arbeiten zu gehen - "denn dich mach ich fertig". "Ich dachte, jetzt ist alles vorbei, ich werde den Betrieb meiner Eltern, den sie mühevoll aufgebaut haben, verlieren. Es hat sich so eine Wut in mir angesammelt", beschrieb der Angeklagte seine Reaktion. Dann sei er aufgestanden und zu einer Küchenlade gegangen, um ein Messer herauszunehmen. Seine Frau war währenddessen laut seiner Aussage "mit dem Handy beschäftigt".

Der Anklage zufolge soll der Mann wie bei einer Wurfbewegung von oben nach unten zugestochen haben. An Details konnte sich der 55-Jährige am Montag nicht mehr erinnern. Der Richter zitierte aus der Aussage des Weinviertlers bei der Polizei: "Ich habe auch noch auf sie eingestochen, als sie schon auf dem Boden gelegen ist." Der Mann hatte selbst die Rettung verständigt. Er habe die telefonischen Anweisungen befolgt und ein Tuch auf die Wunden gedrückt, "aber es waren so viele Stiche", so der Angeklagte, der am 29. März kurz vor 9.30 Uhr festgenommen worden war.

"Ich habe meine Frau immer geliebt", sagte der 55-Jährige. "Mir tut die Tat so wahnsinnig leid, ich wollte das nicht."

Viele Streitereien

Die 25-jährige Tochter des Angeklagten berichtete im Korneuburger Mordprozess, in der Ehe ihrer Eltern sei phasenweise viel gestritten worden, auch über Kleinigkeiten. Ihr um drei Jahre älterer Bruder erzählte, seine Mutter habe häufiger davon gesprochen bzw. damit gedroht, sich scheiden lassen zu wollen - das habe man gar nicht mehr ernst genommen.

"Der Papa hat nie ein Wort verloren", ihre Mutter habe oft geschrien, sagte die Tochter. Ihr Bruder beschrieb seine Mutter als "sehr fleißig". Über den Angeklagten meinte die 25-Jährige: "Es ist nicht zu entschuldigen, was er getan hat", betonte aber: "Wir lieben unseren Vater und wir brauchen ihn." Von der geplanten Scheidung hatte der Sohn, der im Elternhaus wohnte, seiner Aussage nach am Tag vor der Tat erfahren. Nach einem Anwaltstermin des Ehepaars sei ihr Vater fertig gewesen, erzählten die Kinder des Angeklagten. "Er war total am Ende, hat am ganzen Körper gezittert", sagte der Sohn als Zeuge.

Unglücklich in der Ehe

Die Mutter der Angeklagten meinte: "Je länger sie verheiratet waren, umso mehr hat es nicht mehr gepasst." Die beste Freundin des Opfers berichtete, die 48-Jährige sei in ihrer Ehe unglücklich gewesen und habe nach der geplanten Scheidung in eine Wohnung in einen anderen Ort umziehen wollen. Sie beschrieb die Frau u.a. als fröhlich, hilfsbereit und lebenslustig. Der Angeklagte habe seine Tochter "immer niedergemacht, das war seine Art", meinte der Vater des Opfers. Bekannte und Freunde des 55-Jährigen hatten hingegen nichts von einer kriselnden Ehe oder Streit bemerkt. Zeugen beschrieben den Angeklagten als ruhigen Menschen, aufbrausend hatten sie ihn nie erlebt.

Der 55-Jährige war laut Gutachter zum Tatzeitpunkt "sehr heftig erregt" und "nahe am Verlust der Dispositionsfähigkeit", habe diese aber nicht zur Gänze verloren. Der Angeklagte ist dem psychiatrischen Sachverständigen Werner Brosch zufolge zurechnungsfähig. Der Gutachter sprach von einer "Affekttat".

Der Angeklagte sei "in psychischer Hinsicht gesund", sagte der Sachverständige. Der 55-Jährige sei "ungeübt im Ausdruck von Gefühlen", er gebe lieber nach, statt einen Streit weiterzuführen und "versucht, Kränkungen wegzustecken". Der Mann halte beharrlich an seinen gewohnten Lebensweisen fest. Zum Tatzeitpunkt habe er sich in einer "sehr heftigen Gemütsbewegung" befunden, nach Aussagen des Angeklagten seien ihm die "Sicherungen durchgebrannt". Die aufgebaute Anspannung, Enge, Verzweiflung sei "plötzlich wie bei einem Vulkan ausgebrochen".

Laut dem gerichtsmedizinischen Gutachten wurden dem Opfer 31 der insgesamt 51 Stiche im Brustbereich zugefügt, davon trafen sieben die Lunge und zum Teil Herz bzw. Hauptschlagader. Rettungskräfte hatten die 48-Jährige am 29. März leblos am Küchenboden liegend aufgefunden. Der Eintritt des Todes hätte laut Gutachten auch durch sofortige ärztliche Hilfe nicht verhindert werden können.

Dem Sachverständigen Wolfgang Denk zufolge, wurden die Stiche großteils mit erheblicher Wucht ausgeführt, andere Verletzungen waren nur oberflächlich. Eine Vielzahl an Stichen sei dem Opfer zugefügt worden, als es am Boden lag.