Eine Passantin hat am Dienstagnachmittag einen Käfig mit drei Wellensittichen auf einer Straße in Wien entdeckt.

© APA/WTV

Die Tiere waren ausgesetzt worden, informierte der Wiener Tierschutzvereins (WTV) am Mittwoch in einer Aussendung. "Ein Lebewesen einfach so seinem Schicksal zu überlassen, darf niemals die letzte Konsequenz sein", sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des WTV.

Die Tierrettung übergab die Vögel in die Obhut des WTV, wo sie tierärztlich untersucht wurden. Die Wellensittiche waren unverletzt - nicht selbstverständlich: Die eigentlich aus Australien stammende Vogelart reagiert auf starken Wind und kühlere Temperaturen oft sehr empfindlich. Beides bot der gestrige Dienstag. Die Vögel erholen sich nun im Kleintierhaus des Wiener Tierschutzvereins.