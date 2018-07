Facebook

Brand im Bordell © APA/FF MITTERSILL

In Mittersill (Pinzgau) sind am Sonntag am späten Nachmittag das Obergeschoß und der Dachstuhl eines Bordells in Vollbrand gestanden. Das Feuer hatte sich von einer Wohnung aus ausgebreitet. Die sieben Personen im Gebäude konnten sich unverletzt ins Freie retten. 120 Feuerwehrleuten gelang es einen Totalabbrand des Laufhauses zu verhindern. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

Vorbeifahrende Autofahrer waren auf den Rauch aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Weil sich der Bordellbetreiber nicht völlig sicher war, ob sich noch Menschen im Haus aufhielten, schickte der Einsatzleiter sofort zwei Atemschutztrupps ins Gebäude. "Das Problem war, dass die Zimmer versperrt waren, wir mussten darum auch die Türen noch aufbrechen", sagte der Mittersiller Ortsfeuerwehrkommandant Roland Rauchenbacher zur APA. Die Feuerwehrleute durchsuchten daraufhin alle Räume, konnten aber wenig später Entwarnung geben.

Zugleich wurde der Brand von außen mit einem Wasserwerfer bekämpft. "Uns ist es dann relativ schnell gelungen den Brandherd zu lokalisieren und das Feuer zu löschen", sagte Rauchenbacher. Die Aufräumungsarbeiten dauerten allerdings noch bis in den Abend hinein an. Während der Löscharbeiten kam es zudem zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Wie hoch der Schaden durch das Feuer ist, ließ sich am Sonntagabend noch nicht abschätzten. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See hat den Betrieb allerdings wegen unmittelbarer Gefahr aufgrund von Statik-Schäden im Gebäude und der Rauchgasniederschläge behördlich gesperrt.