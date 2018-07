Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Bei einem schweren Autounfall in Hallein sind am Samstagvormittag ein 21-jähriger Deutscher und eine 67-jährige Tennengauerin schwer verletzt worden. Der 21-Jährige wich nach eigenen Angaben einem Tier aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Sonne habe geblendet, so dass er das entgegenkommende Auto der 67-Jährigen nicht sah und es zum Frontalzusammenstoß kam, berichtete die Polizei Salzburg.

Beide Lenker wurden an Ort und Stelle vom Roten Kreuz versorgt. Die Frau wurde mit der Rettung und der Deutsche mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die Feuerwehr Hallein war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Wiestal-Landesstraße war bis zehn Uhr komplett gesperrt.