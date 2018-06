Facebook

Ein ehemaliger Profi-Boxer muss sich am Montag wegen Mordes am Landesgericht Wien verantworten. Dem gebürtigen Tschetschenen wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 1. Oktober 2017 in Wien-Ottakring aus nichtigem Anlass einen 21-jährigen Burschen mit einem Springmesser erstochen zu haben.

Der Boxer, der den Kampfnamen "The Hunter" trug, war mit mehreren Bekannten unterwegs, als es an der U-Bahn-Station Thaliastraße zu einer Meinungsverschiedenheit mit einer anderen Gruppe junger Männer kam. Als sich die Streiterei in Richtung Gürtel verlagerte, ging der 22-jährige Tschetschene plötzlich mit einem gezückten Messer auf den aus Serbien stammenden 21-Jährigen los.

Er versetzte diesem laut Anklage acht Stiche und verletzte ihn tödlich. Ein Begleiter des Boxers - ein 27 Jahre alter Afghane - attackierte noch den Sterbenden, indem er in Richtung dessen Kopfes trat. Er wurde wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung mitangeklagt.