Zwei Verletzte forderte Sonntagfrüh ein Unfall in Braunau: Eine junge Alkolenkerin ist mit einem Pkw mit 1,28 Promille Alkohol im Blut durch ein Brückengeländer gekracht. In ganz Österreich gab es sieben Unfälle mit Alkolenkern und einen kuriosen Führerscheinentzug.

© FF Braunau am Inn

Eine 20-jährige Alkolenkerin ist Sonntagfrüh mit einem Pkw in Braunau am Inn mit 1,28 Promille Alkohol im Blut durch ein Brückengeländer gekracht. Der Wagen stürzte in weiterer Folge rund drei Meter tief in einen Garten. Die Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht, teilte die oberösterreichische Polizei am Sonntag mit.

Als die junge Frau auf der Simbacher Landesstraße Richtung Simbach an einer Kreuzung links abbiegen wollte, kam sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Straße ab und krachte durch ein Brückengelände. Dort stürzte das Auto rund drei Meter tief in einen Garten. Die FF der Stadt Braunau am Inn barg den Pkw.

Da es laut Polizei Unstimmigkeiten gab, wer von den beiden Insassen das Auto gelenkt haben soll, führten die Beamten mit beiden Personen einen Alkotest durch. Die Frau hatte 1,28 Promille und ihr Beifahrer 1,06 Promille Alkohol im Blut.

Sechs weitere Unfälle mit Alkolenkern

Am Wochenende haben sich in Österreich Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Lenkerinnen und Lenkern gehäuft. In Leonding (OÖ) hat ein 15-Jähriger nach einer durchfeierten Nacht die Autoschlüssel seiner Mutter entwendet und war mit seiner Freundin auf Spritztour gegangen - leider fehlte die Fahrpraxis (mehr hier).

Im Ortsgebiet von Ostermiething (Bezirk Braunau am Inn, OÖ) hat in der Nacht auf Sonntag ein 21-Jähriger bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen Unfall gebaut. Der Lenker mit 0,54 Promille Alkohol im Blut fuhr mit seinem Pkw mit bis zu 200 km/h auf der Landstraße und mit 140 km/h durch ein Ortsgebiet.

Im Salzburger Pongau haben gleich drei Alkolenker in der Nacht auf Sonntag im Pongau Unfälle verursacht. In Dorfgastein fuhr ein Mann mit über zwei Promille Alkohol im Blut mit seinem Pkw in einen geparkten Reisebus. In Bischofshofen touchierte ein Alkolenker mit seinem Wagen eine Straßenbegrenzung und verlor anschließend die Kontrolle über sein Auto und in St. Johann im Pongau stürzte ein Motorradfahrer. Am Sonntagvormittag folgte ein vierter Unfall: Ein 24-Jähriger ist in Großarl (Pongau) mit einem Pick-up über ein steiles Gelände rund 60 Meter abgestürzt. Er konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Auto befreien und wurde nur leicht verletzt, flüchtete vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte nach Hause. Bei ihm wurden 1,82 Promille Alkohol im Blut festgestellt.

Auf der Inntalautobahn (A12) ist Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle ein Vorarlberger (46) alkoholisiert mit 2,2 Promille erwischt worden. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann bereits seit rund zwei Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Der Autofahrer wird bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.

Rowdy-Lenker platzte mit Sportwagen ins Casino

Nicht betrunken - obwohl es wohl mancher Augenzeuge vermutet hat - war jener Mann, der Freitagabend mit einer roten Corvette in das Foyer des Veldener Casinos hineinfuhr.