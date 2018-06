Facebook

In Frankenburg am Hausruck (Oberösterreich) haben zwei entlaufene Jagdhunde eine Katze so schwer attackiert, dass sie eingeschläfert werden musste. "Ich bin traumatisiert, kann nicht mehr schlafen. Immer wieder sehe sich die Bilder vor mir, höre die schrecklichen Schreie von der Katze", schilderte die Besitzerin der Katze im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

Die Frau musste von ihrer Wohnung aus dabei zusehen, wie der zweijährige Kater "Romeo" von den beiden Hunden gejagt und angefallen wurde.

Beim Versuch, ihren Kater zu retten, wurde sie selbst in die Hand gebissen. Von den Nachbarn kam ihr nur eine ältere Frau zu Hilfe: Sie eilte mit einem Besen zu Hilfe gekommen und versuchte, die beiden Jagdhunde zu vertreiben.

Obwohl die Frau ihren Kater umgehend zum Tierarzt brachte, kam für das Tier jede Hilfe zu spät - er musste eingeschläfert werden.

In dem oberösterreichischen Ort gehen nach der Hundeattacke, die eine Nachbarin mit dem Handy filmte, die Wogen hoch. Die Frau und ihre Nachbarn haben Angst vor den Tieren und fordern deren Tötung. Das Herrchen der beiden Jagdhunde "Mimi" und "Dali" entschuldigte sich im ORF-Interview für den "bedauernswerten Unfall", betonte aber, dass die Hunde für Menschen völlig harmlos seien - sie würden im Gasthaus problemlos mit Kindern spielen. Der Jagdtrieb sei seinen Terriern angeboren.

Nachdem der Vorfall angezeigt wurde, reagierte Bürgermeister von Frankenburg, Johann Baumann: Er erließ eine Zwinger- und Leinenpflicht für die beiden Hunde.