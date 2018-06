Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Ein alkoholisierter 15-Jähriger ist Sonntagfrüh mit dem Auto seiner Mutter in Leonding (Bezirk Linz-Land) in einen Bach gefahren. Der Bursch verwechselte die Gänge und fuhr so mit dem Wagen rückwärts in das Gewässer, aus dem er das Auto ohne Hilfe der Feuerwehr nicht mehr herausbekam. Der 15-Jährige hatte 1,08 Promille Alkohol im Blut, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Bursch entwendete um 4.10 Uhr den Schlüssel für das Auto seiner Mutter - einen Porsche Cayenne - für eine heimliche Spritztour mit seiner 15-jährigen Freundin. Auf einem Parkplatz wollte der 15-Jährige den Pkw wenden, verwechselte dabei aber den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang und landete deshalb mit dem Auto in einem angrenzenden Bach. Die FF Leonding musste den Wagen bergen.

Der Pkw wurde am Heck stark beschädigt. Der 15-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.