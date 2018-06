Paar war in seiner Wohnung in Streit geraten. 27-Jährige wurde schwer verletzt.

Sujetbild Festnahme © Ammentorp - Fotolia

Mit einem Messerstich endete vorläufig Freitag gegen 17.30 Uhr ein Streit zwischen einer 27-jährigen Frau und einem 32-Jährigen in einer Wohnung in der Koppstraße in Wien-Ottakring.

Der Mann verletzte die Frau im Schulterbereich schwer. Bei der Tatwaffe handelte es sich um ein Küchenmesser. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen noch in der Wohnung festnehmen. Das Opfer kam ins Spital.