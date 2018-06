Facebook

© (c) APA/FF HOLLENSTEIN AN DER YBBS (UNBEKANNT)

Nach einem Murenabgang ist die L6180 in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) zwischen Unterleiten und Dornleiten gesperrt worden. Die Schlammlawine löste sich laut Aussendung am Donnerstagvormittag. Die FF Hollenstein sichere den Einsatzbereich ab, am Nachmittag werde ein Geologe eintreffen und die Lage beurteilen, teilte Sprecher Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando mit.