Warum die Lenkerin in Telfs von der Straße abgekommen ist, war vorerst unklar.

© Kanizaj

Eine Tirolerin (25) ist am Mittwoch mit ihrem Pkw in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) rund 20 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Laut Polizei war die Frau aus unbekannter Ursache von der Buchener Landesstraße abgekommen. Sie wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden.