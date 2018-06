Facebook

© (c) APA/BARBARA GIND

Ein 13-Jähriger ist am Sonntag in Enns niedergefahren worden, als er um 22.20 Uhr eine Straße bei der Zufahrt zu einem Fast-Food-Restaurant überquerte. Er wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb dann verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Pkw-Fahrer hielt laut Zeugen zwar kurz an und stieg aus, fuhr aber Richtung Linz weiter.

Die Polizei OÖ erbat Hinweise unter 059133/4132.