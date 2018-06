Facebook

© Bergrettung Gosau

Ein 76-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag im UKH Salzburg nach einem Sturz von einem Klettersteig in Gosau (Bezirk Gmunden) verstorben. Der Mann hatte sich am Freitag schwer verletzt, als er vom sogenannten Laserer Alpin Klettersteig abstürzte und sieben Meter tief auf den Gosausee Rundwanderweg fiel, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Wie die Bergrettung Gosau dazu in einer Presseaussendung mitteilte, soll der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck wegen eines Bedienungsfehlers kurz vor dem Ende des Klettersteiges abgestürzt sein. Dabei schlug er mit dem Kopf auf ein Stahlgeländer auf. Ein Augenzeuge leistete ihm sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 76-Jährige wurde noch mit dem Rettungshubschrauber ins Salzburger Spital geflogen, wo er in der Nacht auf Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag.