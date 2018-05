Polizei fand Jagd-, Kampf- und Wurfmesser sowie Machete in Wohnung des Mannes.

Ein 57-Jähriger hat am Samstagabend im Zuge eines Streits in Wörgl (Bezirk Kufstein) seinen 52-jährigen Kontrahenten offenbar mit einem Jagdmesser bedroht. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung dürfte der Mann sein Messer mit einer Klingenlänge von rund zwölf Zentimeter gezogen, seinem Gegner an den Hals gehalten und ihn mit dem Umbringen gedroht haben, teilte die Polizei mit.

Der 52-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw aus einer Tiefgarage gefahren, als zur gleichen Zeit der 57-Jährige mit seinem Hund im Bereich der Ausfahrt spazieren ging. Er dürfte sich laut Exekutive durch das Auto gefährdet gefühlt haben, weshalb es zu dem Streit kam. In der Wohnung des 57-Jährigen fand die Polizei schließlich insgesamt sechs verschiedene Jagd-, Kampf- und Wurfmesser mit Klingenlängen von zehn bis 18 Zentimeter, sowie eine Machete mit einer Klingenlänge von rund 40 Zentimeter.

Gegen den Mann besteht ein Waffenverbot. Er wird angezeigt.