Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Mit Unverständnis, Bestürzung, Verunsicherung, Empörung und Wut reagieren Menschen seit Tagen auf einen Kriminalfall, der einem Serien-Drehbuch entspringen könnte. Mit Rattengift versetzte Babynahrung in Österreich, Tschechien und der Slowakei dürfte der Versuch einer Erpressung des deutschen Herstellers Hipp sein. Fünf mutmaßlich manipulierte Gläser wurden sichergestellt, ein Glas könnte in Österreich noch in Umlauf sein, hieß es am Montag. Viele Fragen bleiben vorerst unbeantwortet. Allen voran: Was geht im Kopf einer Person vor, die Babynahrung mit Rattengift versetzt? Oder: Wie kann eine E-Mail, in der am 27. März offenbar zwei Millionen Euro von Hipp gefordert wurden, fast drei Wochen lang ungelesen bleiben? In vielen Unternehmen dürfte man sich nun fragen, welche Mails ungelesen in Sammelpostfächern liegen.

Obwohl man derzeit nicht von weiteren Manipulationen ausgeht, werden mittlerweile von mehreren Handelsketten nicht einzelne Chargen, sondern ganze Hipp-Sortimente aus den Regalen genommen. Wenige mutmaßlich manipulierte Gläser reichen aus, um ein ganzes Unternehmen und eine Branche in Ausnahmezustand zu versetzen. Der Fall rückt ein weltweites Milliardengeschäft in den Fokus, in dem sich kritisch beäugte, globale Lebensmittel-Multis wie Nestlé oder Danone matchen, in dem mit biologischen, veganen oder funktionalen Inhaltsstoffen die Palette erweitert und das Geschäft für eine besonders sensible Zielgruppe maximiert wird. Kaum ein Produkt ist emotionaler, kaum ein Produkt wird auch so gut geprüft. Vertrauen ist die wichtigste Währung der Hersteller. Und mit überschaubarem kriminellem Aufwand lässt sie sich erschüttern. Mit wenigen kontaminierten Produkten können Täter Druck aufbauen, „um Geld machen“ zu wollen, wie der pensionierte Kriminalist Ernst Geiger auf Ö1 sagt. Die Absicht, jemanden zu vergiften, sei in vergangenen Causen nicht die primäre Motivation gewesen. Maximale emotionale Wirkung und mediale Aufmerksamkeit lassen sich mit einer solchen Erpressung jedenfalls erzielen.

Die Branche wurde in den letzten Jahren immer wieder von Skandalen oder vermeintlichen Skandalen erschüttert. Besonders dramatisch war der chinesische Melamin-Skandal im Jahr 2008, als ein Kunstharzgrundstoff Milchprodukten beigemischt wurde, um einen hohen Proteinanteil vorzutäuschen. Die damit versetzten Produkte wurden auch in Säuglingsnahrung verwendet – 300.000 Babys erkrankten, sechs Säuglinge starben. 2018 musste der Hersteller Lactalis weltweit 12 Millionen Dosen Baby-Milchpulver wegen einer möglichen Verseuchung mit Salmonellen zurückrufen. Erst vor wenigen Wochen kam es in mehr als 60 Ländern zu einem Rückruf von Babymilch, nachdem in Produktchargen der Hersteller Nestlé und Danone das bakterielle Toxin Cereulid nachgewiesen wurde und zahlreiche Babys erkrankt waren.

Das 1932 gegründete Traditionsunternehmen Hipp ist laut Umfragen in Deutschland und Österreich die stärkste Marke im Bereich Babynahrung. So kann Hipp etwa in einer Online-Umfrage (1019 Befragte zwischen 18 und 69 Jahren) von Splendid Research in Deutschland aus dem Jahr 2023 nicht nur mit der höchsten Bekanntheit (92,6 Prozent), sondern als Marke auch mit hoher Qualität und einem hohen Maß an Authentizität punkten. Die Hersteller Alete und Milupa (Teil des Danone-Konzerns, zu dem auch die Marken Aptamil und Milumil gehören) landeten in dieser Befragung auf den Plätzen zwei und drei. In Deutschland liegt Hipps Marktanteil bei Baby- und Kindernahrung bei fast 50 Prozent.

Allein in Österreich wird das Segment Babynahrung auf einem Umsatz von jährlich 150 Millionen Euro geschätzt. „Um Eltern Sicherheit zu geben, wäre frühere Information nötig gewesen“, hat Kollegin Karin Hautzenberger schon gestern in ihrem lesenswerten Kommentar ausgeführt. Bei Transparenz in der Kommunikation hatte Hipp in den letzten Tagen noch Luft nach oben. Zu einem nachhaltigen Vertrauensverlust muss das freilich nicht führen. Zum Glück ist bislang offenbar niemand zu Schaden gekommen. Und das Langzeitgedächtnis von Menschen ist kurz.

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht,

Wolfgang Fercher