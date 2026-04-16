Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Linz eine Person erschossen. Die Landespolizeidirektion bestätigte einen Bericht auf „krone.at“ Donnerstagvormittag. Nähere Angaben machte sie vorerst keine. Laut Online-Bericht soll es sich bei dem Getöteten um einen 27-jährigen Mann handeln. Die Polizisten hätten in Notwehr gehandelt.

Neuromed Campus nahm Mann nicht aus

Die Online-Plattform OÖNachrichten berichtet, dass der Mann bereits gegen 22 Uhr die Polizei beschäftigt haben soll. Er hätte angekündigt, in einen Bach hinter dem Wüstenrotplatz in Linz-Auwiesen ins Wasser gehen und sich das Leben nehmen zu wollen. Laut OÖNachrichten brachten die Einsatzkräfte den aggressiven und tobenden Mann dann in einem Arrestwagen zum Neuromed Campus. Dort wurde er allerdings nicht aufgenommen.

Rund zwei Stunden später sei erneut eine Polizeistreife alarmiert worden. Daraufhin, berichten die OÖNachrichten, ging es zur Wohnung des Mannes, wo es zu einem Streit gekommen war. Laut Polizei befanden sich dort auch seine Freundin und eine weitere Person. Als die Beamten einschritten, soll der Mann mit einer Schere und einer Spritze auf sie losgegangen sein.