Ein vorerst unbekannter Täter hat Donnerstagvormittag in Kufstein im Tiroler Unterland eine Bank überfallen. Der Mann war flüchtig, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, weitere Informationen waren vorerst nicht bekannt.

In Tirol hatte es innerhalb eines Jahres eine auffällige Häufung an Banküberfällen gegeben. Neun Bankinstitute wurden seit November 2023 überfallen. Die Serie nahm damals ebenfalls in Kufstein ihren Ausgang. In der Festungsstadt wurden im November und Jänner Banken überfallen.