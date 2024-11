Zu einem folgenschweren Tauchunfall kam es am frühen Sonntagabend in Feldkirchen an der Donau. Um 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt, dass ein Taucher im Mühldorfer Weiher sei und keine Luftblasen mehr aufsteigen würden.

Großräumige Suche

Neun Personen der Wasserrettung rückten aus, zur Unterstützung wurden außerdem die Feuerwehren Alkoven, Aschach an der Donau, Eferding, Traun, Sankt Georgen an der Gusen, Sankt Martin im Mühlkreis, Mühldorf und Feldkirchen an der Donau gerufen. Die Feuerwehr Feldkirchen fuhr den Teich mit einem Motorboot ab und leuchtete das Gelände großräumig aus. So konnte der Vermisste nach einer Stunde schließlich gefunden werden. Die Feuerwehrtaucher brachten den leblosen Mann an Land und übergaben ihn den Einsatzkräften des Roten Kreuzes. Diese begannen sofort mit der Reanimation, die aber leider erfolglos blieb.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen sehr erfahrenen Taucher aus Oberösterreich. Er soll zum sogenannten „Golfball-Tauchen“ im Mühldorfer Weiher – einem künstlich angelegten Teich auf einem Golfplatz – gewesen sein. Die näheren Umstände, warum es zu dem tragischen Unfall kam, ist vorerst nich bekannt.