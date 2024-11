Nach dem Unfall war der 17-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Traumazentrum Meidling gebracht worden. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Zustand des schwer verletzten 18-Jährigen ist unverändert, er schwebt weiter im AKH Wien in Lebensgefahr.

Fußgängerbrücke stoppte U-Bahn-Surfer

Die waghalsige Aktion des aus zwei Tschechen und zwei Österreichern bestehenden Quartetts fand Dienstagnachmittag statt, als die Männer auf das Dach der U-Bahn aus Richtung Hütteldorf kletterten und mitfuhren. Die beiden Tschechen schlugen daraufhin bei der Einfahrt in die Station Schönbrunn bei einer Fußgängerbrücke an und verletzten sich lebensgefährlich. Berufsrettung und Samariterbund brachten sie in Krankenhäuser. Ein 16-jähriger „Surfer“ kam mit leichten Blessuren davon. Das vierte Mitglied der Gruppe, ein 13-Jähriger, blieb unverletzt. Der Betrieb der U4 war daraufhin vorübergehend zwischen Meidling Hauptstraße und Braunschweiggasse unterbrochen.

Lebensgefährliche Aktion

In diesem Zusammenhang verwiesen die Wiener Linien darauf, dass solche Aktionen und Mutproben stets mit Lebensgefahr verbunden seien. „Wir appellieren eindringlich, solche leichtsinnigen und lebensgefährlichen Aktionen zu unterlassen. Kein TikTok-Video, keine Mutprobe oder Selfie der Welt ist es wert, auf eine U-Bahn oder Straßenbahn zu klettern und sein Leben zu riskieren“, teilte eine Sprecherin mit. „Wer eine gefährliche Situation bemerkt, soll bitte unverzüglich die Notrufeinrichtungen in den Fahrzeugen oder auf dem Bahnsteig betätigen.“

Zudem wurde gebeten, mögliche Aufnahmen auf Social-Media-Plattformen von dem Vorfall aus präventiven Gründen nicht weiterzuverbreiten. Auf einem der APA vorliegenden Video ist die waghalsige Aktion der Tschechen zu sehen. Die Aufnahmen zeigen, wie zwei junge Männer auf dem Dach eines fahrenden U4-Zugs sitzen bzw. liegen und für eine Kamera posieren. Wenig später rast der Zug mitsamt der beiden Protagonisten - auf dem Bauch liegend - unter einer Brücke hindurch. Kurz bevor die U-Bahn in die Station Schönbrunn einfährt, richten sich die Männer auf und fahren mit dem Rücken zur Fußgängerüberführung in die Station ein. Nach einem Schwenk endet das Video mit einer Szene, die die beiden Hauptdarsteller mit schweren Kopfverletzungen auf dem Dach des Zugs liegend zeigt.