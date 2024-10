Ersten Informationen zufolge soll es am späten Freitagabend in Zistersdorf zu einer Bluttat gekommen sein. Der Täter dürfte flüchtig sein. Die Polizei ist in einem Großeinsatz vor Ort.

Die „Kronen Zeitung“ berichtet, dass ein Mann seine Ehefrau wohl mit einem Messer getötet haben soll. Ein Notarzt konnte die Frau nicht mehr retten, sie verstarb noch am mutmaßlichen Tatort.

Die Polizei appelliert nun an die Anrainer, den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten. Die Tageszeitung „Heute“ berichtet von Augenzeugen, die eine unübersichtliche Situation beschreiben, Der Polizeihubschrauber würde demnach weiter seine Kreise ziehen, die Ortseinfahrt ist indes abgeriegelt.

