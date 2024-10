Katharina Nehammer ist seit Dienstag Chief Operating Officer (COO) des Wiener Agrarverlags - das berichtet der Standard. Die Ehefrau von Bundeskanzler Karl Nehammer ist ausgebildete Kommunikationsexpertin und hat auch Erfahrungen im öffentlichen Dienst gesammelt. Zuletzt war sie auch inoffizielle Beraterin ihres Mannes.

Erfahrung als Journalistin

Der Agrarverlag umfasst Publikationen wie den Holzkurier, timber-online.net, steirischerwald.at, Austrian Journal of Forest Science, Holzbauaustria, Tischler-Spezial, Haus & Eigentum, Garten und Haus, Der Pflanzenarzt, Pferderevue, Der Winzer und auch das Raiffeisen-Blatt.

Nehammer, Tochter des ORF-Journalisten, Teletext-Chefs und Moderators Peter Nidetzky, hat bereits Erfahrungen in der Medienbranche gesammelt. Sie arbeitete unter anderem in der Redaktion der Barbara Karlich Show und später bei PulsTV.

Als Kanzlergattin trat Nehammer vor allem in der Cobra-Affäre in Erscheinung. Nach einem gemeinsamen Umtrunk mit Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra, die als Personenschützer für die Familie des Bundeskanzlers abgestellt waren, verunglückten diese. Die Causa ließ in den folgenden Wochen die Wellen hochschlagen.