Mit fast vier Promille Alkohol im Blut hat ein 47-jähriger Buslenker in Wien am Dienstagabend einen Unfall verursacht. Zum Zeitpunkt des Unfalls in der Hertha-Firnberg-Straße befanden sich keine weiteren Personen in dem Linienbus, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Der Lenker wurde angezeigt und der Führerschein wurde ihm abgenommen.

Sowohl die zwei Pkw als auch der Bus wurden bei dem Vorfall beschädigt. Zeugen der Kollision alarmierten die Polizei, die den Buslenker dann im Fahrzeuginneren antraf. Angaben zum Unfallgeschehen machte der 47-Jährige jedoch nicht. Nach dem Ende der Amtshandlung verletzte sich der Alkoholisierte, als er seinen Rucksack anheben wollte. Er stürzte und zog sich infolge eine Rissquetschwunde am Kopf zu. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus brachte.