Ein 13-Jähriger fährt offenbar gerne mit fremden Autos durch Wien. So auch am Donnerstag, als er in Landstraße einen Dienstwagen stahl, dessen Keyless-Entry-Karte sich im Pkw befand, während sich der Besitzer gegen 7.45 Uhr ein Frühstück holte. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Bub in Meidling angehalten, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Besitzer hatte den Diebstahl bemerkt, die Exekutive alarmiert und per App den Standort des Autos verfolgt und weitergemeldet. Der junge Serbe wurde in der Längenfeldgasse angehalten, wobei sich der 13-Jährige hinter dem Lenkrad versteckte, aber keinen Widerstand leistete. Der Bub ist kein unbeschriebenes Blatt und wurde in seine Jugendwohngemeinschaft zurückgebracht.