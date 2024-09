Eine 91-Jährige dürfte in Wien-Floridsdorf im Zuge eines Einbruchs in ihr Kleingartenhäuschen getötet worden sein. Wie der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger, der APA mitteilte, wurde die leblose Frau am Mittwochvormittag von Angehörigen in der Kleingarten-Anlage am Bahndammweg gefunden. Sie wies Verletzungen auf, die auf äußere Gewalteinwirkung hindeuteten. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

„Aufgrund der Auffindungssituation des Opfers ist von Fremdverschulden auszugehen“, hieß es seitens der Polizei. Am Tatort wurden mehrere Einbruchsspuren an den Fenstern festgestellt. Ob die 91-Jährige den oder allenfalls mehrere Eindringlinge gestört oder sich diesen in den Weg gestellt hat, ist Gegenstand der vom Landeskriminalamt Wien aufgenommenen Ermittlungen. Derzeit wird laut Polizei „in alle Richtungen“ ermittelt. Die gerichtsmedizinische Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache soll noch am Mittwoch erfolgen.