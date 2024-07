Ja, aber nicht so. So lässt sich der Standpunkt der SPÖ zum Entwurf für das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) zusammenfassen, über den am Donnerstag im Nationalrat abgestimmt werden soll. Wie berichtet sieht das Gesetz vor, dass die meisten der 280 österreichischen Biogasanlagen ab 2027 nicht weiter Strom erzeugen, sondern umrüsten und ihr Biogas in gereinigter Form direkt ins Gasnetz einspeisen. Das soll helfen, Österreichs Erdgasabhängigkeit zu verringern. Biogasbetreiber, Landwirtschaftskammern und Umweltorganisationen drängen seit Monaten auf einen Beschluss, der jedoch eine Zweidrittelmehrheit erfordert. Nachdem sich die FPÖ verweigert, sind die Regierungsparteien auf ein Ja der SPÖ angewiesen.