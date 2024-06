Ein großangelegter Polizeieinsatz fand Dienstagfrüh in der Luxusvilla des insolventen Tiroler Immo-Investors René Benko in Igls statt. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra war vor Ort. Zudem kam eine Drohne zum Einsatz. Bilder zeigen, dass die Beamten auch in die Villa eindrangen. Kurz nach 9 Uhr wurden die Tore abgeriegelt. Benkos Frau wurde laut „Krone“ auf Gassirunde mit dem Hund gesichtet. Auch in der Wiener Signa-Zentrale fand zeitgleich eine Hausdurchsuchung statt.

Benko-Anwalt Norbert Wess bestätigte auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung, dass es sich um eine Hausdurchsuchung handle. „Es findet eine Durchsuchung zwecks Sicherstellung von allfälligen Unterlagen zu den medial ohnehin bereits transportierten Vorwürfen statt“, so Wess. Polizei und WKStA würden „sehr professionell“ agieren. Sein Mandant verhalte sich „kooperativ und konstruktiv“. Mehr könne er dazu noch nicht sagen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hält sich indes bedeckt. Zu laufenden Ermittlungen könne man keine Auskunft erteilen, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Razzia auch in Signa-Zentrale in Wien

Benkos Iglser Luxusvilla war heute übrigens nicht das einzige Ziel der Beamten. Auch in der Signa-Zentrale in der Wiener Herrengasse waren dem Vernehmen nach rund zehn Beamte vor Ort. Ein großer Metallcontainer mit rund 70 bis 80 Kilo Inhalt soll abtransportiert worden sein. Benkos Anwalt Norbert Wess bestätigte den Einsatz.