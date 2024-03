In Österreich greifen immer mehr Jugendliche zu Alkohol und Beruhigungsmittel. Regina Walter-Philipp, ärztliche Leiterin der Suchthilfe Wien, war zu diesem Thema am Dienstag in der ZiB2.

Nachdem eine 14-Jährige in Wien-Simmering vor einer Woche mit Arzneimitteln im Blut tot aufgefunden wurde, steht Drogenmissbrauch im Raum. Die Sucht- und Drogenkoordination der Stadt weist auf eine Zunahme beim Gebrauch von Benzodiazepinen - oft zusammen mit Alkohol - unter Jugendlichen hin.

Cannabis keine Einsteigerdroge

Laut aktuellem Drogenbericht starben im Vorjahr in Österreich 248 Menschen - ein Viertel davon unter 25 Jahren - ein neuer Höchststand. „Das Problem kehrt immer wieder. Jüngere Menschen haben vor allem mit mehr Ängsten und Stress zu kämpfen“, sagt Regina Walter-Philipp, ärztliche Leiterin der Suchthilfe Wien, im ZiB2-Interview.

Generell seien die Medikamente sehr sicher, aber die Selbstmedikation mache sie gefährlich. Das sehe man auch daran, dass viele Jugendliche die Medikamente zur Beruhigung nehmen wollen. Jede Einnahme müsse medizinisch begleitet werden - zum Beispiel mit einem Therapieplan.

Auf andere Drogen angesprochen, meinte die Expertin, dass eine offenere Regelung von Cannabis, wie sie nun ab April in Deutschland gilt, sinnvoll sein könnte: „Wir sehen einfach, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens mit dieser Droge in Berührung kommen, da ist es nicht gut, mit einem Verbot zu reagieren“, so Walter-Philipp. Das Argument, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, stimme ohnehin nicht. Die gefährlichste Droge, die in Österreich konsumiert werde, sei und bleibe Alkohol.

Leichter Anstieg, hohe Dunkelziffer

Laut dem im August publizierten Lagebericht des Bundeskriminalamts ist die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz gegen Jugendliche von 2021 auf 2022 nur geringfügig um 1,8 Prozent angestiegen. „Jedoch ist das Dunkelfeld sehr hoch, deswegen sind die reinen Anzeigezahlen mit Vorsicht zu genießen“, so Daniel Lichtenegger vom Bundeskriminalamt.

Er verweist - nicht ohne Kritik - auf rund 35.000 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz, die 2022 österreichweit erstattet und an die Behörden Länder übermittelt worden seien. „Aber nur ein kleiner Bruchteil wurde überhaupt gesundheitlich begutachtet“, sagt Lichtenegger. „Ich will, dass die Polizei im Bereich der Drogenthematik ernst genommen wird. Wir sind ja keine Marionetten.“