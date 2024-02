Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer dürfte sich mit seinen Drogengeschäften den Bau seines Hauses in Dietach (Bezirk Steyr-Land) zumindest mitfinanziert haben. Die Polizei hat den Mann Anfang Jänner in seinem Neubau festgenommen. Er gestand 2,5 Kilo Kokain vorwiegend im Ausland gekauft und dann in Österreich weiterverkauft zu haben, informierte die oberösterreichische Landespolizeidirektion am Freitag.

Aufgeflogen ist der Mann, weil im Oktober des Vorjahres eine Hochschwangere mit mehr als einem Kilo Kokain in Tirol aus dem Verkehr gezogen worden war. Die Frau reiste mit ihrem Auto aus Italien ein. Es stellte sich bei weiteren Ermittlungen heraus, dass rund die Hälfte des Suchtgifts für den 50-jährigen in Oberösterreich bestimmt war. Im Jänner wurde der Kraftfahrer geschnappt. In seinem Firmen-Laster wurden 500 Gramm Kokain und im Haus eine funktionsfähige Schusswaffe samt Munition sichergestellt. Der Festgenommene befindet sich in der Justizanstalt Garsten und muss sich demnächst vor dem Landesgericht Steyr verantworten.