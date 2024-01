Im Skigebiet Nauders (Bezirk Landeck) ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Aus bisher unbekanntem Grund stießen ein 16-jähriger dänischer Skifahrer und ein 64-jähriger deutscher Snowboarder am Montagnachmittag auf einer blauen Piste zusammen. Der Deutsche erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sofortige Reanimationsversuche durch einen Unfallzeugen verliefen negativ. Der Däne wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Zams geflogen, teilte die Polizei Tirol am Dienstag mit.

Eine Obduktion des Deutschen wurde angeordnet. Im Einsatz standen zwei Rettungshubschrauber, die Pistenrettung Nauders, die Alpinpolizei und die Polizei Nauders.