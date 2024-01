Die Polizei hat am Montag einen Aufruf nach einer mittlerweile geklärten Serie von Sexualdelikten von Mai bis Dezember 2023 in Wien-Margareten gestartet. Ein 32-Jähriger soll in 23 Fällen Frauen und minderjährigen Mädchen bei der Straßenbahn-Unterführung Kliebergasse unter anderem auf das Gesäß geschlagen oder sie im Intimbereich berührt haben. Der Mann wurde bereits ausgeforscht, befindet sich aber auf freiem Fuß. Weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Opfer können auch anonym aussagen

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen türkischen Staatsangehörigen. Die Ermittlungen würden nun weiter laufen, um weitere betroffene Frauen zu finden, hieß es von einem Polizeisprecher gegenüber der APA. Beim Hinzukommen neuer Verdachtsmomente könne es jederzeit zu einer neuen Festnahmeanordnung kommen, hieß es von der Landespolizeidirektion.

Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen werden (auch anonym) beim Landeskriminalamt Wien oder telefonisch unter 01-31310-33315 entgegengenommen. Die Landespolizeidirektion veröffentlichte am Montag im Zuge des Aufrufes auch ein Foto des Tatorts.