Eine zehnjährige Skifahrerin ist am Christtag im Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg gegen einen Baum geprallt. Das Mädchen verlor bei einem Rechtsschwung die Kontrolle über die Ski und fuhr in einen Ziehweg, wo das Kind mit dem Baum kollidierte. Ein weiterer Skifahrer leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. In weiterer Folge wurde die Zehnjährige nach der Erstversorgung mit nicht näher spezifizierten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr auf einer Abfahrt in Richtung Kirchberg. Die Zehnjährige aus Deutschland war gemeinsam mit ihren Eltern unterwegs.