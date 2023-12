Ein neunjähriger Skifahrer ist am Montag bei einem Unfall am Krippenstein (Bezirk Gmunden) offenbar schwer verletzt worden. Der Bub aus Deutschland kam laut Polizei auf der Talabfahrt nach Obertraun am Pistenrand zu Sturz und schlitterte ins plattige, schneearme Felsgelände. Der Aufprall war so heftig, dass der Skihelm zerbrach. Das Kind wurde von seiner Mutter, Pistenrettern und einem Notarzt erstversorgt und schließlich mit einem Notarzthubschrauber in ein Spital geflogen.