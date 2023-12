Was wie eine Zusammenkunft gewaltbereiter Menschen aussah, entpuppte sich als Video-Dreh für einen Rapsong: Nach einer Alarmierung durch eine besorgte Frau rückte die Polizei in Götzis (Bez. Feldkirch) am Samstagabend mit mehreren Streifen ins Möslestadion aus. Dort wurden 17 Personen angetroffen, einige flüchteten beim Eintreffen der Exekutive. Das Missverständnis war schnell aufgeklärt, für einige der Teilnehmer gibt es dennoch Anzeigen, informierte die Polizei.

Die Frau meldete sich gegen 17.50 Uhr über Notruf und berichtete, dass sich zahlreiche Personen - manche maskiert und bewaffnet - beim Fußball- und Leichtathletikstadion der Gemeinde treffen würden. Bei der Befragung durch die Polizei stellte sich aber heraus, dass ein Musikvideo zu einem Lied von zwei Rappern gedreht werden sollte. Personen und Fahrzeuge wurden dennoch durchsucht, dabei wurden einige Gramm Cannabiskraut und Cannabisharz, mehrere verbotene Pyrotechnikartikel, eine Soft-Air-Langwaffe sowie ein Elektroschockgerät sichergestellt. Entsprechende Anzeigen folgen.