Die Salzburger Berufsfeuerwehr sah sich am Donnerstag mit einem Rettungseinsatz der besonderen Art konfrontiert. Im Stadtteil Maxglan rutschte einem Bewohner der großen Wohnanlage sein Mobiltelefon in einen Müllschacht. Er versuchte daraufhin, das Gerät mit einer Strickleiter, die er in einem naheliegenden Spielplatz vorfand, herauszuholen, indem er in den Schacht hinabstieg. Dieser Versuch lief allerdings schief und der Mann war plötzlich in den Untiefen des Müllschachtes gefangen.

Die Berufsfeuerwehr eilte daraufhin zur Hilfe und ließ einen Feuerwehrmann in den Schacht hinunter. Dieser legte dem Verunglückten einen Sitzgurt an, mithilfe dessen und einer Drehleiter er schließlich gerettet werden konnte. Einsatzleiter Horst Reiter bezeichnete den Einsatz als nicht ungefährlich, weil sich mit der Zeit Gärgase im Schacht bilden hätten können.