Marihuanageruch hat Polizisten in Wien-Döbling einem gesuchten Gewalttäter auf die Spur gebracht. Die Beamten der Polizeiinspektion Billrothstraße kontrollierten in der Nacht auf Donnerstag am Döblinger Gürtel den 29-jährigen österreichischen Staatsbürger und fanden nicht nur Marihuana bei ihm, sondern auch eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien im Computer, wie Polizeisprecher Markus Dittrich berichtete. Als sie diese vollziehen wollten, gab der Mann Fersengeld.

Weit kam er nicht, die Beamten waren schneller und nahmen ihn fest. Der 29-Jährige war wegen schwerer Körperverletzung und Freiheitsentziehung gesucht worden. Er soll seine Lebensgefährtin am 14. November durch Schläge verletzt und sie am Verlassen der Wohnung gehindert haben. Gegen ihn bestand ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.