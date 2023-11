„23 für 24“, das ist das Motto der 23 Salzkammergut-Gemeinden, die sich im kommenden Jahr gemeinsam mit Bodø in Norwegen und Tartu in Estland den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ teilen. Die „Stadt“ ist in diesem Fall Bad Ischl, erstmals wird jedoch eine ganze Region, noch dazu aus dem ländlich-alpinen Raum, zum Zentrum der kulturellen und völkerverbindenden Initiative – die übrigens auf eine Idee der Schauspielerin und Sängerin Melina Mercouri zurückgeht, damals bereits griechische Kulturministerin. Der Titel „Kulturhauptstadt“ verbindet somit auch die Bundesländer Steiermark und Oberösterreich; auf steirischer Seite sind Bad Aussee, Grundlsee, Altaussee und Bad Mitterndorf mit von der Partie.