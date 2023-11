Ein 28-jähriger Österreicher ist Sonntagfrüh in Salzburg festgenommen worden. Er soll einer 42-Jährigen in ihrer Wohnung in der Elisabeth-Vorstadt mehrere Fußtritte versetzt haben, nachdem sie bei einem Streit gestürzt war. Das bezeugte ein 61-Jähriger, der zugegen war. Das verletzte Opfer machte gegenüber der Polizei keine Angaben. Der 28-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.