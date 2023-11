„Herr Steinbauer“, sagt eine Stimme am Telefon. „Haben Sie noch einen Kinderwunsch?“ Siegi Steinbauer bekommt nur ein „Ja“ heraus. Er parkt seinen Lkw am Straßenrand. „Ihre Tochter wird in ein, zwei Tagen auf die Welt kommen“, tönt es aus dem Hörer. Stille. „Herr Steinbauer, sind Sie noch da?“ „Ja“, sagt, der 41-Jährige. „Ich habe gerade einen Lotto-Sechser bekommen, ich brauch ein bisserl.“