19 Gründe, sich auf das neue Jahr zu freuen © APA/dpa/Paul Zinken

19 Redakteure haben auf diesen Seiten Punkte angeführt, die zumindest teilweise positiv stimmen.

1. Die Briten bleiben doch in der EU (?)

Thomas Götz: Es ist vielleicht ein erster Hoffnungsschimmer, was der britische Handelsminister am Sonntag sagte: Sollte das Parlament das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ablehnen, stünden die Chancen 50 zu 50, dass der Brexit nicht stattfinde. Fox meinte das als Drohung an jene Gegner der Premierministerin, die meinen, sie mit einer Ablehnung des Abkommens stürzen zu können. Die Aussage lässt sich aber auch als Hoffnungszeichen lesen. Das letzte Wort zum Austritt der Briten aus der EU ist nicht gesprochen. Am Ende könnte eine neuerliche Abstimmung stehen. Natürlich kann niemand garantieren, dass die gegen einen Brexit ausginge. Was Hoffnung macht: Nach jahrelangen Diskussionen wissen die meisten Briten, was wirklich auf dem Spiel steht, was tatsächlich zu gewinnen ist und vor allem, was der Schritt an Nachteilen für sie mit sich bringt. Man kann immer gescheiter werden.