''Home Invasions''Allein der Gedanke ...

Bei einem Einbruch geht es – das sagen Opfer immer wieder – nicht nur um den entstandenen Schaden. Um die aufgebrochene Tür, das eingeschlagene Fenster, die aufgezogenen Laden, das Chaos, das hinterlassen wird. Allein schon die Vorstellung, dass da ein Krimineller eingedrungen ist, sich in den eigenen vier Wänden bewegt, alles angegriffen hat – das lässt einen nicht kalt.



Doch es gibt noch Steigerungsstufen: sogenannte „Home Invasions“. Da warten die Ganoven nicht mehr darauf, dass keiner zu Hause ist und sie ungestört zuschlagen können: Da wird die Konfrontation mit Opfern eiskalt mit einkalkuliert. Erst im März ist in Haselsdorf-Tobelbad eine 47-jährige Frau daheim mit einer Schusswaffe bedroht,

gefesselt und im Heizkeller eingesperrt worden – in der Nacht zum Freitag nun eine allein lebende 80-jährige Frau in Weiz betäubt und ausgeraubt worden.



Solche Überfälle stehen – zum Glück – nicht auf der

Tagesordnung. Doch es ist mittlerweile der sechste Fall innerhalb von zwei Jahren (wobei auch schon Täter

gefasst worden sind).



Nein, Panik ist keine angebracht. Aber es wird vielen gleich gehen: Allein der Gedanke genügt schon, dass einem ganz anders wird ...





