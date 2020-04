Facebook

Sprichwörter sind antiquiert und banal, heißt es. Doch haben sie einen wahren Kern. Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not, ist so ein Sprichwort. Ohne Not, weil Wahlkampf war – eine „Zeit fokussierter Unintelligenz“, wie es der frühere Wiener Bürgermeister Michael Häupl einmal formulierte –, hat der Nationalrat 2017 mit breiter Mehrheit den Pflegeregress abgeschafft. Ohne jede soziale Staffelung, ohne Berücksichtigung der Vermögenssituation von Pflegeheimbewohnern und ihren Familien.