© APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Sollte eine türkis-grüne Koalition zustandekommen – und jeder „FPÖ-Einzelfall“ weist zusätzlich darauf hin –, so könnte das neue Mobilitätsministerium naheliegend an die Grünen gehen. Vielleicht sogar an einen Vizekanzler Werner Kogler selbst. Wird er dann, so wie Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer, im Railjet-Tempo den Aufsichtsrat der Österreichischen Bundesbahnen umfärben? Man erinnert sich: Um Burschenschafter und andere blaue Kandidaten in das ÖBB-Kontrollgremium zu hieven, hatte Hofer nicht einmal die paar Wochen Geduld bis zur ordentlichen Hauptversammlung, um Brigitte Ederer als Aufsichtsratschefin abzuhalftern. Wie würde es sich ein grüner Minister ausmalen, mit einer Phalanx von türkis-blauen Aufsichtsräten und roten Betriebsräten die ÖBB zu führen?