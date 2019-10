Facebook

Guten Morgen!

Die Kunst-Installation „For Forest“ bleibt nicht in Klagenfurt, sondern wird ins Tullnerfeld verfrachtet, als Kulisse für eine Art Forest Alpach oder so. Der Eigentümer und Mitfinancier hätte den Wald gerne mit einem firmeneigenen Immo-Projekt in der Nähe des Stadions verquickt, die Vorstellungen gingen der Stadt zu weit. Der Ideenspender und geistige Kopf aus der Schweiz kam erst gar nicht zur Abschiedspressekonferenz, er trank in der Innenstadt einen leave me alone-Capuccino, bedauert Kärnten und sucht frustriert das Weite. Die FPÖ zerrt weiter am Knochen und lästert mit gespielter Besorgtheit über die Abgas-Bilanz des niederpolemisierten Projekts. So endet groß Gedachtes im zänkischen Klein-Klein und entmaterialisiert sich nach Kärntner Art.